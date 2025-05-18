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Мир

Зеленский и Папа Римский встретились в Ватикане

Зеленский встретился с Папой Римским, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 03:33 Фото: X/ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с 267-м понтификом 18 мая сразу после церемонии интронизации последнего, сообщает Zakon.kz.

После встречи с новым Папой Римским Львом XIV президент Украины поблагодарил его за предложение сделать Ватикан местом переговоров Киева и Москвы.

"Для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны. Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов", – написал украинский президент в соцсетях.

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Новый понтифик со дня избрания 8 мая неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине, как и его предшественник Франциск. После первых за три года прямых переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая Лев XIV предложил посредничество Ватикана, в том числе представить его как площадку для диалога.

Тем временем Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с Владимиром Путиным, которые запланированы уже сегодня.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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