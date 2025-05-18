Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Об этом глава Америки заявил в социальной сети Truth Social.
"Я буду говорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра (19:00 по времени Астаны)", – написал он.
Трамп сообщил, что темами звонка станут: остановка боевых действий в Украине и торговые отношения. После этого президент США планирует позвонить главе Украины Владимиру Зеленскому и лидерам стран-членов НАТО.
16 мая после первых за три года российско-украинских переговоров Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с президентом РФ Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.
По итогам встречи в Стамбуле российская и украинская стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча лидеров России и Украины возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами.