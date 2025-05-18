Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал, что проведет телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Звонок, по его словам, запланирован на понедельник, 19 мая, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава Америки заявил в социальной сети Truth Social.

"Я буду говорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра (19:00 по времени Астаны)", – написал он.

Трамп сообщил, что темами звонка станут: остановка боевых действий в Украине и торговые отношения. После этого президент США планирует позвонить главе Украины Владимиру Зеленскому и лидерам стран-членов НАТО.

16 мая после первых за три года российско-украинских переговоров Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с президентом РФ Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.

По итогам встречи в Стамбуле российская и украинская стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле "1000 на 1000".

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча лидеров России и Украины возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами.