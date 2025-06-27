Столкновение микроавтобуса и грузовика в Египте привело к гибели около 20 человек
Фото: pixabay
Микроавтобус и грузовик столкнулись в египетской провинции Минуфия. В результате погибли 19 человек , еще двое пострадали, сообщает Zakon.kz.
По информации портала Al-Youm as-Sabia, пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.
Провинция Минуфия, в которой произошло ДТП, находится на северо-западе от Каира. На данный момент неизвестно, были ли среди погибших или пострадавших туристы.
Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане произошло крупное ДТП с участием машины скорой помощи, грузовика и легкового автомобиля.
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