Столкновение микроавтобуса и грузовика в Египте привело к гибели около 20 человек

Микроавтобус и грузовик столкнулись в египетской провинции Минуфия. В результате погибли 19 человек , еще двое пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Al-Youm as-Sabia, пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.

Провинция Минуфия, в которой произошло ДТП, находится на северо-западе от Каира. На данный момент неизвестно, были ли среди погибших или пострадавших туристы.

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане произошло крупное ДТП с участием машины скорой помощи, грузовика и легкового автомобиля.