Состояние Джо Байдена ухудшилось: сын бывшего президента рассказал о его болезни
Как пишет The Guardian со ссылкой на его сына Хантера Байдена, заболевание вызывает у 83-летнего политика сильные боли и существенно ограничивает его состояние. Он признался, что семье тяжело наблюдать за борьбой отца с болезнью.
При этом Джо Байден продолжает публично высказываться по важным для него вопросам и, по словам сына, сохраняет интерес к происходящему в стране.
О диагнозе бывшего президента стало известно в мае 2025 года, менее чем через четыре месяца после его ухода из Белого дома. До этого состояние здоровья и возраст Байдена неоднократно становились предметом общественных дискуссий.
После промежуточных выборов Байден также планирует выпустить мемуары.
Ранее сообщалось, что борющегося с раком экс-президента США Байдена заметили с большим шрамом на голове.