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Мир

Состояние Джо Байдена ухудшилось: сын бывшего президента рассказал о его болезни

Состояние Джо Байдена ухудшилось: сын бывшего президента рассказал о его болезни, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 23:01 Фото: соцсеть Х/@HunterBiden
Состояние бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось: рак простаты распространился на другие части организма, в том числе кости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian со ссылкой на его сына Хантера Байдена, заболевание вызывает у 83-летнего политика сильные боли и существенно ограничивает его состояние. Он признался, что семье тяжело наблюдать за борьбой отца с болезнью.

При этом Джо Байден продолжает публично высказываться по важным для него вопросам и, по словам сына, сохраняет интерес к происходящему в стране.

О диагнозе бывшего президента стало известно в мае 2025 года, менее чем через четыре месяца после его ухода из Белого дома. До этого состояние здоровья и возраст Байдена неоднократно становились предметом общественных дискуссий.

После промежуточных выборов Байден также планирует выпустить мемуары.

Ранее сообщалось, что борющегося с раком экс-президента США Байдена заметили с большим шрамом на голове.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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