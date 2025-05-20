Японская "Баба Ванга" предсказала катастрофу летом 2025 года – туристы отменяют поездки

Женщина-художник манги, известная как японская "Баба Ванга", сделала жуткое предсказание на лето 2025 года, которое, по-видимому, как утверждают СМИ, заставило туристов отменить планы по поездкам в Японию, сообщает Zakon.kz.

Мангака – японское слово, обозначающее человека, который рисует комиксы.

Рё Тацуки делала предсказания с 1980-х годов, и некоторые из них оказались пугающе точными. С тех пор 70-летняя художница и ее книга "Будущее, которое я видела" привлекли внимание СМИ, поскольку считается, что в ней предсказаны многие события. От смерти фронтмена Queen Фредди Меркьюри в 1991 году до трагического землетрясения в Кобе – сторонники Тацуки считают, что ее прогнозы пугающе точны, пишет LAD bible.

Так, она утверждала, что записала в дневнике по поводу Кобе: "Земля треснет в Кобе через 15 дней или 15 лет".

Но и это не все. Художница якобы написала: "Через 25 лет появится неизвестный вирус, он достигнет пика в апреле и исчезнет, но снова появится через 10 лет". Многие считают это предсказанием пандемии коронавируса.

Спустя 14 лет после ее пугающе точного пророчества о разрушительном цунами в Японии в 2011 году, появилось новое тревожное предсказание. Тацуки утверждает, что видела видение "кипящего океана" к югу от Японии, что приведет к цунами на островах.

Именно это предсказание, сообщается, заставило путешественников пересмотреть свои планы – особенно с учетом того, что Тацуки предсказывает, что цунами произойдет через 46 дней с сегодняшнего дня (20 мая 2025 года).

The Times of India пишет, что туристические агентства сообщают о резком снижении бронирований в тот период.

Обновленная версия книги "Будущее, которое я видела" вышла в 2021 году. В ней художница предупреждает о возможной катастрофе в июле 2025 года, предположительно из-за подводного разлома. Это может произойти между Японией и Филиппинами, вызвав цунами в три раза больше по масштабу, чем в катастрофе в Тохоку в 2011 году.

Ее предсказание "кипящих океанов" указывает на возможное подводное извержение вулкана или другое сейсмическое событие в "алмазной" зоне, охватывающей Японию, Индонезию, Тайвань и Северные Марианские острова. Этот регион известен высокой сейсмической активностью и является источником множества землетрясений.

Туристическое агентство WWPKG из Гонконга сообщает, что бронирования поездок в Японию снизились более чем на 50% по состоянию на Пасху, и ожидается дальнейшее падение по мере приближения июля.

Генеральный директор WWPKG С.Н. Юэн отметил, что предсказания Тацуки подкрепляются и предупреждениями китайского посольства в Токио. В апреле 2025 года посольство направило китайским гражданам, посещающим Японию, предупреждение о возможных геологических событиях. Предупреждение, как сообщается, было вызвано серией недавних сейсмических событий и возросшей вулканической активностью вдоль побережья Японии.

Тем не менее, японская сторона остается спокойной: Японское метеорологическое агентство не выпускало никаких предупреждений на соответствующий период.

А вот социальные медиа-платформы стали очагами спекуляций и споров – хэштег #July2025Prediction стал трендом во многих странах. Некоторые пользователи выразили глубокую обеспокоенность, в то время как другие отвергли эти заявления как простое совпадение или сенсационность.

3 апреля в Японии произошло ощутимое землетрясение. А 30 марта сообщалось, что в Японии из-за землетрясений может проснуться вулкан на острове Кюсю.