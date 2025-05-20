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Мир

Люди пострадали во время взрывов на нефтяной платформе у берегов Анголы

взрывы на нефтяной платформе, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 19:26 Фото: pixabay
16 человек пострадали в провинции Анголы Кабинде, где произошли взрывы на нефтяной платформе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Novo Jornal, взрывы начались около трех часов утра (08:00 по времени Астаны)

"В результате взрыва на нефтяной платформе в Кабинде сегодня утром пострадали по меньшей мере 16 человек", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске мужчина пострадал из-за сигареты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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