Люди пострадали во время взрывов на нефтяной платформе у берегов Анголы
Фото: pixabay
16 человек пострадали в провинции Анголы Кабинде, где произошли взрывы на нефтяной платформе, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Novo Jornal, взрывы начались около трех часов утра (08:00 по времени Астаны)
"В результате взрыва на нефтяной платформе в Кабинде сегодня утром пострадали по меньшей мере 16 человек", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске мужчина пострадал из-за сигареты.
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