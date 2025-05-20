Люди пострадали во время взрывов на нефтяной платформе у берегов Анголы

Фото: pixabay

16 человек пострадали в провинции Анголы Кабинде, где произошли взрывы на нефтяной платформе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Novo Jornal, взрывы начались около трех часов утра (08:00 по времени Астаны) "В результате взрыва на нефтяной платформе в Кабинде сегодня утром пострадали по меньшей мере 16 человек", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Петропавловске мужчина пострадал из-за сигареты.

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