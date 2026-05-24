Оползень вызвал обрушение на золотой шахте в Анголе

В провинции Бенго на севере Анголы в результате оползня на нелегальной золотой шахте в муниципалитете Намбуангонго погибли не менее 28 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Xinhua со ссылкой на местные власти, 13 погибших были членами одной семьи. Также сообщается о двух пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются – специалисты пытаются установить местонахождение людей, которые могли оказаться под завалами в результате обрушения.

Местные власти провинции заявили, что оказывают поддержку семьям погибших.

Как сообщил представитель полиции Гаспар Луиш Инасиу, спасательные операции продолжаются на месте трагедии.

По информации руководства Центральной больницы Бенго, как минимум трое пострадавших были доставлены в медучреждение и получают лечение.

"Их состояние стабильное. Им провели рентгенологическое обследование, и они находятся под наблюдением врачей", – сообщил представитель больницы Франсишку Родригеш, добавив, что пациенты находятся в сознании и не нуждаются в переводе в другие клиники.

Таким образом, число подтвержденных погибших остается высоким, а поисково-спасательные работы в районе обрушения продолжаются.

