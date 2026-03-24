Мир

Восемь человек задержали за жестокое нападение на капибару в Бразилии

капибара, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 16:34 Фото: pixabay
Полиция Рио-де-Жанейро арестовала восемь человек за жестокое избиение капибары – крупнейшего в мире грызуна, сообщает Zakon.kz.

В Рио-де-Жанейро полиция задержала восемь человек, включая двух несовершеннолетних, по делу о жестоком нападении на капибару. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и вызвал общественный резонанс, пишет The Guardian.

Нападение произошло ранним утром в районе Илья-ду-Говернадор. На записи видно, как группа людей избивает животное палками и железными прутами.

Как сообщил комиссар полиции Фелипе Санторо, нападавших быстро установили по камерам и задержали в тот же день.

"Это жестокое преступление, которое потрясло общество, – заявил он. – Это акт крайней жестокости по отношению к существу, которое не представляло абсолютно никакой угрозы… и тем не менее подверглось преднамеренному нападению".

Пострадавшую капибару – самца весом около 65 кг – доставили в центр помощи диким животным при университете Эстасио. У животного диагностировали травму головы, отек с внутренним кровотечением вокруг глаза и множественные повреждения спины.

Глава центра Джеферсон Пирес отметил, что за 22 года работы не сталкивался с подобным уровнем жестокости. По его словам, состояние животного стабилизировалось, но лечение продолжается.

Капибары – крупнейшие грызуны в мире, часто обитают рядом с водой и нередко появляются в городах Бразилии.

Случай вызвал широкий отклик в обществе.

Ранее в Китае спасли собаку, которая три года жила под землей в узкой шахте. Выжило животное благодаря местным жителям, которые регулярно приносили ему еду.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
