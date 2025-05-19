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Казахстанцам рассказали, что делать, если на дорогу вышел дикий зверь

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 12:19 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 19 мая 2025 года, обратилась к водителям страны с важным заявлением. Оно касается того, что делать казахстанцам, если на их пути встретились сайгаки или другие дикие животные, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно обращению, при движении по республиканским автодорогам по стране, особенно в степных и открытых участках, можно столкнуться с неожиданным появлением диких животных, в том числе – стадами сайгаков.

Весной и осенью они совершают миграции, пересекающие автодороги.

Чтобы избежать опасных ситуаций и ДТП, следует придерживаться следующих правил:

  • Снижайте скорость на участках, обозначенных знаками "Дикие животные". Это особенно важно в темное время суток, когда видимость ограничена.
  • Будьте особенно внимательны в рассветные и вечерние часы – именно в это время животные наиболее активны.
  • Если вы заметили стадо рядом с дорогой, не сигнальте и не пытайтесь объехать их на скорости. Лучше полностью остановиться на обочине и подождать, пока животные покинут проезжую часть.
  • Не выходите из машины – сайгаки пугливы, но при неожиданной реакции могут метаться, создавая угрозу для движения.
  • Сообщайте в службы при массовом скоплении животных или повреждении ограждений вдоль дороги.

Также сказано, что вдоль республиканских автодорог устанавливаются защитные сетки и предупреждающие знаки, но даже при наличии ограждений возможны случаи их повреждения во время миграций.

"Берегите свою жизнь и уважайте природу! Дорога – это зона повышенной ответственности".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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