Японский министр ушел в отставку после того, как похвастался бесплатным рисом

21 мая министр сельского хозяйства Японии Таку Это ушел в отставку после скандального признания в том, что он не покупает рис, потому что ему этот продукт питания дарят, сообщает Zakon.kz.

Высказывание возмутило общественность, так как в стране стремительно растут цены на продукт, пишет The Guardian. Причин несколько:

плохой урожай из-за жаркой погоды в 2023 году;

панические покупки жителей, вызванные предупреждением о "мегаземлетрясении" в 2024 году.

Считается, что оптовики и дистрибьюторы также накапливают запасы риса в ожидании дальнейшего дефицита. Учитывая все это, министр извинился перед жителями страны и решил, что неуместно руководить министерством в такой "критический момент".

21 мая премьер-министр Сигэру Исиба принял отставку. Пост занял Синдзиро Коидзуми, бывший министр окружающей среды, который безуспешно претендовал на пост лидера Либерально-демократической партии осенью прошлого года.

А министр внутренней безопасности США отправила из страны первую группу добровольных мигрантов.