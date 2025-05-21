Американец бросил нелюбимую работу и путешествует с котом

Американец Оливер Виджер бросил нелюбимую работу и отправился в путешествие по Тихому океану с котом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Advertiser-Trinune, Оливер – бывший сотрудник шинной компании, получил травму, которая могла привести к параличу. Именно после этого события мужчина решил полностью изменить свою жизнь. Он взял кота и отправился с ним странствовать.

Фото: Instagram/sailing_with_phoenix

"Вы можете зарабатывать 150 тыс. долларов в год и все равно чувствовать, что едва сводите концы с концами. Люди устали работать усердно за бесценок и хотят найти выход", – сказал Виджер изданию.

С помощью YouTube он выучил основы парусного спорта и на имевшиеся сбережения приобрел лодку за 50 тыс. долларов. Теперь он транслирует свое путешествие в соцсетях.

Фото: Instagram/sailing_with_phoenix

Туристы в Чехии нашли тайник с золотом. Теперь их ждет крупное вознаграждение от государства.