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Общество

Путешествующий по миру на авто американец столкнулся в Казахстане с полицейскими

Американец Коннор путешествует по миру на ламборджини, попал в Казахстан, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 09:31 Фото: Instagram/camperghini
Американец по имени Коннор из штата Монтана, совершающий кругосветное путешествие на Lamborghini, приехал и в Казахстан. Здесь он попал в своеобразное приключение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции Западно-Казахстанской области, автопутешественник прибыл в Уральск в рамках своего маршрута.

"Не зная города, он сбился с пути. Сотрудники батальона патрульной полиции ДП ЗКО Казиханов Дамир и Имангазин Нурсултан оперативно среагировали, оказали содействие и сопроводили его до нужного места. Коннор выразил признательность уральским полицейским за профессионализм, вежливость и готовность прийти на помощь", – рассказали в полиции.

Пользователи разделились на два лагеря по поводу этой ситуации: одни уверены, что путешествующий на авто человек вряд ли мог потерять ориентир в небольшом городе и помощь ему не требовалась, а другие похвалили полицейских за поднятие имиджа нашей страны.

Известно, что Коннор проехал уже более 30 стран. Он путешествует по миру с 2023 года на тюнинговом Lamborghini Urus. Его дом на колесах оснащен кроватью, плитой, холодильником и другими важными для быта вещами.

История этого иностранца в Казахстане завершилась благополучно. При этом комментаторы вспомнили историю путешественников из Беларуси, которых отечественные полицейские "оштрафовали" на крупную сумму денег.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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