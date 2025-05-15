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Наука и технологии

Китай собирается разместить на орбите Земли ядерное оружие

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 03:40 Фото: pexels
Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) высказалось насчет развития стратегического ракетного потенциала Китая, сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, в течение следующего десятилетия Китай может разместить десятки единиц ядерного оружия космического базирования, способного обойти традиционные американские системы раннего оповещения и противоракетной обороны.

По оценкам разведки США, к 2035 году Китай может иметь до 60 систем доставки ядерного оружия, развернутых на базе FOBS.

Центральное место в отчете занимает разработка и развертывание системы частично-орбитального бомбометания (Fractional Orbital Bombardment System, FOBS) – концепта времен холодной войны, которую сейчас возрождают китайские военные.

Эта система не имеет ограничений по дальности стрельбы и позволит наносить ракетно-ядерные удары по территории США по наименее ожидаемым траекториям, в частности, через Южный полюс, что сделает большую часть существующей инфраструктуры раннего оповещения бесполезной.

Ранее в Китае огромный горный хребет полностью покрыли солнечными батареями.

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Аксинья Титова
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