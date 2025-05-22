Француз нашел на своем участке золото на 3,5 млрд евро, но ничего не получил
По информации издания Mirror, мужчина прогуливался по своей земле и заметил мерцание в воде ручья, затем начал копать и установил, что на его участке хранятся около 150 тонн золотых самородков.
Местные власти узнали о ситуации и лишили фермера права на долю, чтобы он не смог воспользоваться находкой. Мужчина заявил, что его жизнь изменилась после этого открытия. По его мнению, оно заставляет людей выкупать землю поблизости в надежде на удачу, однако сам фермер больше не имеет права проводить раскопки на своем участке.
Как отмечается, мнения жителей деревни, в которой живет Мишель, разделились. Одни против вторжения золотоискателей в их тихий быт, а другие считают, что это поможет местной экономике. Тем временем активисты-экологи обеспокоены возможными последствиями крупномасштабных горнодобывающих работ в этом районе.
Ранее сообщалось, что в ВКО пресекли незаконную добычу золота с применением спецтехники.