Француз нашел на своем участке золото на 3,5 млрд евро, но ничего не получил

52-летний фермер Мишель Дюпон, проживающий в регионе Овернь на юге Франции, нашел на своей земле золотые самородки стоимостью более чем 3,5 млрд евро, но прав на находку не имеет, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Mirror, мужчина прогуливался по своей земле и заметил мерцание в воде ручья, затем начал копать и установил, что на его участке хранятся около 150 тонн золотых самородков.

Местные власти узнали о ситуации и лишили фермера права на долю, чтобы он не смог воспользоваться находкой. Мужчина заявил, что его жизнь изменилась после этого открытия. По его мнению, оно заставляет людей выкупать землю поблизости в надежде на удачу, однако сам фермер больше не имеет права проводить раскопки на своем участке.

Как отмечается, мнения жителей деревни, в которой живет Мишель, разделились. Одни против вторжения золотоискателей в их тихий быт, а другие считают, что это поможет местной экономике. Тем временем активисты-экологи обеспокоены возможными последствиями крупномасштабных горнодобывающих работ в этом районе.

Ранее сообщалось, что в ВКО пресекли незаконную добычу золота с применением спецтехники.