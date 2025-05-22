Золото вне закона: полиция ВКО показала кадры задержания, снятые беспилотником

В Восточно-Казахстанской области пресечена незаконная добыча золота с применением спецтехники. Об этом 22 мая 2025 года рассказали в областном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Группа лиц, занимавшаяся незаконной добычей драгоценных полезных ископаемых на территории одного из районов региона, выявлена сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДП ВКО.

"Для полной фиксации противоправных действий оперативниками применялся беспилотный летательный аппарат, с помощью которого была установлена точная локация незаконных земельных работ. В результате оперативных мероприятий на месте правонарушения задержаны шесть нарушителей". Пресс-служба ДП ВКО

В ходе следственных действий изъяты: экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля, а также образцы почвы.

"По данному факту начато досудебное расследование. Для определения стоимости ущерба ресурсам недр назначена соответствующая экспертиза". Пресс-служба ДП ВКО

Стражи порядка отметили, что подобные противоправные действия наносят серьезный вред не только экономике государства, но и экологической системе региона – страдают флора, фауна и природный ландшафт.

В ДП ВКО также напомнили гражданам о важности соблюдения законодательства и призвали сообщать о всех известных фактах незаконной деятельности по номеру 102.

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19 мая 2025 года стало известно, что казахстанца арестовали за незаконное проникновение на золотодобывающее предприятие.