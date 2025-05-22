#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.59
578.91
6.37
Происшествия

Золото вне закона: полиция ВКО показала кадры задержания, снятые беспилотником

Золото вне закона: полиция ВКО показала кадры задержания, снятые беспилотником, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 16:48 Фото: Instagram/eastkazpolice
В Восточно-Казахстанской области пресечена незаконная добыча золота с применением спецтехники. Об этом 22 мая 2025 года рассказали в областном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Группа лиц, занимавшаяся незаконной добычей драгоценных полезных ископаемых на территории одного из районов региона, выявлена сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДП ВКО.

"Для полной фиксации противоправных действий оперативниками применялся беспилотный летательный аппарат, с помощью которого была установлена точная локация незаконных земельных работ. В результате оперативных мероприятий на месте правонарушения задержаны шесть нарушителей".Пресс-служба ДП ВКО

В ходе следственных действий изъяты: экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля, а также образцы почвы.

"По данному факту начато досудебное расследование. Для определения стоимости ущерба ресурсам недр назначена соответствующая экспертиза". Пресс-служба ДП ВКО

Стражи порядка отметили, что подобные противоправные действия наносят серьезный вред не только экономике государства, но и экологической системе региона – страдают флора, фауна и природный ландшафт.

В ДП ВКО также напомнили гражданам о важности соблюдения законодательства и призвали сообщать о всех известных фактах незаконной деятельности по номеру 102.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 16:48
Массовые задержания прошли в ряде регионов Казахстана: в МВД назвали причину

19 мая 2025 года стало известно, что казахстанца арестовали за незаконное проникновение на золотодобывающее предприятие.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Самокатчики сломали ногу женщине в Астане
Происшествия
09:34, Сегодня
Самокатчики сломали ногу женщине в Астане
Два автомобиля врезались в строящуюся остановку в Алматы
Происшествия
03:56, 22 мая 2025
Два автомобиля врезались в строящуюся остановку в Алматы
Потасовки и словесные перепалки: почему водители Алматы так себя ведут
Происшествия
23:03, 21 мая 2025
Потасовки и словесные перепалки: почему водители Алматы так себя ведут
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: