Золото вне закона: полиция ВКО показала кадры задержания, снятые беспилотником
Группа лиц, занимавшаяся незаконной добычей драгоценных полезных ископаемых на территории одного из районов региона, выявлена сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДП ВКО.
"Для полной фиксации противоправных действий оперативниками применялся беспилотный летательный аппарат, с помощью которого была установлена точная локация незаконных земельных работ. В результате оперативных мероприятий на месте правонарушения задержаны шесть нарушителей".Пресс-служба ДП ВКО
В ходе следственных действий изъяты: экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля, а также образцы почвы.
"По данному факту начато досудебное расследование. Для определения стоимости ущерба ресурсам недр назначена соответствующая экспертиза". Пресс-служба ДП ВКО
Стражи порядка отметили, что подобные противоправные действия наносят серьезный вред не только экономике государства, но и экологической системе региона – страдают флора, фауна и природный ландшафт.
В ДП ВКО также напомнили гражданам о важности соблюдения законодательства и призвали сообщать о всех известных фактах незаконной деятельности по номеру 102.
19 мая 2025 года стало известно, что казахстанца арестовали за незаконное проникновение на золотодобывающее предприятие.