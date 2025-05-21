#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.59
578.91
6.37
Общество

С лучами солнца в Астане активизировались пенсионеры

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 21:10 Фото: Zakon.kz
Оздоровительный сезон для пенсионеров с насыщенной программой стартовал в парках столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Фонтан, свежий воздух и хорошее настроение. С таким набором для столичных пенсионеров начинается утро, передает "24kz". Групповые упражнения на свежем воздухе проводятся для них бесплатно и с пользой для здоровья.

В числе популярных активностей у постоянных участниц коллективных занятий – йога, скандинавская ходьба и дискотека. А сами встречи будут проходить по расписанию все лето в самых популярных местах отдыха: Ботаническом саду, парках "Жетісу", "Жеруйык", Центральном и Президентском, а также на бульваре Нуржол и Аллее учителей.

Ансамбль "Қыздарай", состоящий из бабушек-танцовщиц Нуринского района Астаны, в начале мая победил на международном конкурсе в Ташкенте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Форум деятелей культуры и искусства стал масштабным мероприятием в стране
Общество
21:41, Сегодня
Форум деятелей культуры и искусства стал масштабным мероприятием в стране
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: