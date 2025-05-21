С лучами солнца в Астане активизировались пенсионеры

Оздоровительный сезон для пенсионеров с насыщенной программой стартовал в парках столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Фонтан, свежий воздух и хорошее настроение. С таким набором для столичных пенсионеров начинается утро, передает "24kz". Групповые упражнения на свежем воздухе проводятся для них бесплатно и с пользой для здоровья.

В числе популярных активностей у постоянных участниц коллективных занятий – йога, скандинавская ходьба и дискотека. А сами встречи будут проходить по расписанию все лето в самых популярных местах отдыха: Ботаническом саду, парках "Жетісу", "Жеруйык", Центральном и Президентском, а также на бульваре Нуржол и Аллее учителей.

Ансамбль "Қыздарай", состоящий из бабушек-танцовщиц Нуринского района Астаны, в начале мая победил на международном конкурсе в Ташкенте.