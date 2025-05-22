Звезде фильма "1+1" Омару Си грозит судебный иск из-за скандала вокруг собаки

Французская национальная компания железных дорог SNCF планирует подать в суд на популярного актера Омара Си, прославившегося благодаря роли в фильме "1+1", сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, все дело в инциденте, который произошел на Лионском вокзале в Париже, когда артист садился в поезд до Авиньона. Отмечается, что между Си и сотрудниками поезда вспыхнула ссора после того, как его попросили надеть намордник на собаку. В ходе конфликта, по словам представителей компании, с его стороны прозвучали угрозы в адрес одного из проводников.

Представители SNCF заявили, что не намерены оставлять ситуацию без реакции – в ближайшее время они планируют обратиться в суд. В Авиньоне актера встретили сотрудники полиции, которые провели с ним профилактическую беседу, но меры задержания не применяли.

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