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Мир

Звезде фильма "1+1" Омару Си грозит судебный иск из-за скандала вокруг собаки

Омар Си поскандалил со французской компанией железных дорог, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 20:26 Фото: Instagram/omarsyofficial
Французская национальная компания железных дорог SNCF планирует подать в суд на популярного актера Омара Си, прославившегося благодаря роли в фильме "1+1", сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, все дело в инциденте, который произошел на Лионском вокзале в Париже, когда артист садился в поезд до Авиньона. Отмечается, что между Си и сотрудниками поезда вспыхнула ссора после того, как его попросили надеть намордник на собаку. В ходе конфликта, по словам представителей компании, с его стороны прозвучали угрозы в адрес одного из проводников.

Представители SNCF заявили, что не намерены оставлять ситуацию без реакции – в ближайшее время они планируют обратиться в суд. В Авиньоне актера встретили сотрудники полиции, которые провели с ним профилактическую беседу, но меры задержания не применяли.

Ранее сообщалось, что ужесточить наказание за хулиганство предложили в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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