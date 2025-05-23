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Мир

Переговоры в Ватикане имеют трудности для российской делегации из-за авиарейсов

Мирные переговоры в Ватикане, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 07:50 Ватикан, фото: pixabay
Соглашение о проведении мирных переговоров в Ватикане сталкивается с практическими трудностями из-за перелета российских переговорщиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, европейские санкции и запреты на поездки вынуждают российских официальных лиц нервничать, отправляя высокопоставленных чиновников на рейсы, которые должны приземлиться в Италии. Как член Евросоюза, Италия, как ожидается, будет соблюдать санкции и задерживать нарушителей.

Однако итальянские чиновники сообщили россиянам, что, согласно Латеранскому договору 1929 года, учредившему государство Ватикан, их правительство должно обеспечить безопасный проезд дипломатических миссий в Ватикан.

"Беспрепятственный проезд министра культуры Ольги Любимовой, которая находится под санкциями, на похороны Папы Франциска в апреле был воспринят как успешный тестовый пример", – рассказал изданию на условиях анонимности человек, знакомый с ходом обсуждений.

По предварительным сведениям, переговоры должны пройти в Ватикане в июне этого года.

Буквально на днях Папа Римский Лев XIV подтвердил Джордже Мелони готовность Святого Престола принять переговоры.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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