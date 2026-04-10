Мир

Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США

Переговоры США и Ирана в Исламабаде, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 04:46 Фото: Telegram/IRNA
Делегация Ирана под председательством спикера парламента страны Мохаммада Багер Галибафа прибыла в Исламабад на мирные переговоры, сообщает Zakon.kz.

По данным Pakistan TV, 11 апреля в столице Пакистана запланированы переговоры между Ираном и США. По прибытии иранской делегации в Исламабад заместитель премьер-министра Пакистана, сенатор Ишак Дар выразил надежду, что стороны будут конструктивно взаимодействовать, и подтвердил желание Пакистана продолжать оказывать сторонам содействие в достижении прочного и прочного решения конфликта.

Фото: Facebook/PakistanTVGlobal

Помимо спикера парламента Ирана, в Исламабад прибыл министр иностранных дел Аббас Арагчи.

"Один является главным переговорщиком, а другой представляет иранское правительство. Это два очень важных человека", – передает Pakistan TV на своей странице в Facebook.

8 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Премьер-министр Пакистана опубликовал ему слова благодарности.

"Я глубоко ценю ваши добрые слова поддержки и одобрения искренних усилий Пакистана по достижению мира. Пакистан продолжит неустанно работать вместе со своими друзьями и партнерами, включая Казахстан, в нашем общем стремлении обеспечить долгосрочный мир в регионе", – отметил он.

Известно, что главным переговорщиком от США назначен Джей Ди Вэнс. Журналист CBS News Дженнифер Джейкобс рассказала на своей странице в Х, что самолет Air Force Two, на котором летит вице-президент США, приземлился в Париже для дозаправки по пути в Пакистан.

В комментариях к посту американцев попросили поторопиться, так как иранцы уже прибыли в столицу Пакистана.

Ранее Иран ответил на мирный план США из 15 пунктов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
