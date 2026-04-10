Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США
По данным Pakistan TV, 11 апреля в столице Пакистана запланированы переговоры между Ираном и США. По прибытии иранской делегации в Исламабад заместитель премьер-министра Пакистана, сенатор Ишак Дар выразил надежду, что стороны будут конструктивно взаимодействовать, и подтвердил желание Пакистана продолжать оказывать сторонам содействие в достижении прочного и прочного решения конфликта.
Помимо спикера парламента Ирана, в Исламабад прибыл министр иностранных дел Аббас Арагчи.
"Один является главным переговорщиком, а другой представляет иранское правительство. Это два очень важных человека", – передает Pakistan TV на своей странице в Facebook.
8 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Премьер-министр Пакистана опубликовал ему слова благодарности.
"Я глубоко ценю ваши добрые слова поддержки и одобрения искренних усилий Пакистана по достижению мира. Пакистан продолжит неустанно работать вместе со своими друзьями и партнерами, включая Казахстан, в нашем общем стремлении обеспечить долгосрочный мир в регионе", – отметил он.
My dear brother President @TokayevKZ , I deeply appreciate your kind words of endorsement and support for Pakistan’s sincere efforts for peace.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 9, 2026
Pakistan shall continue to work tirelessly alongside its friends and partners, including Kazakhstan, in our common quest for securing… https://t.co/Cx9aM4OaB5
Известно, что главным переговорщиком от США назначен Джей Ди Вэнс. Журналист CBS News Дженнифер Джейкобс рассказала на своей странице в Х, что самолет Air Force Two, на котором летит вице-президент США, приземлился в Париже для дозаправки по пути в Пакистан.
The @VP is landing in Paris for AF2's planned refuel stop. No news on our flight to France from the US. pic.twitter.com/ZAIl6YQrH2— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 10, 2026
В комментариях к посту американцев попросили поторопиться, так как иранцы уже прибыли в столицу Пакистана.
Ранее Иран ответил на мирный план США из 15 пунктов.