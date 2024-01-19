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С кем еще встретился Токаев в Ватикане

С кем еще встретился Токаев в Ватикане Фото: akorda.kz
В Ватикане глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи с секретарем Святого Престола Касым-Жомарт Токаев отметил содержательный и продуктивный характер состоявшейся беседы с Папой Римским Франциском.

По словам президента, последовательная поддержка Ватикана способствовала тому, что проводимые Казахстаном съезды лидеров мировых и традиционных религий стали важной площадкой для укрепления взаимопонимания и взаимоуважения между религиями.

Глава государства напомнил об историческом визите главы Католической церкви в нашу страну, который стал важным символом продвижения мира и вызвал широкий отклик не только среди католической общины Казахстана, но и представителей других религий в регионе.

По словам Касым-Жомарта Токаева, наша страна придает особое значение укреплению связей со Святым Престолом в области образования, здравоохранения и борьбы с изменением климата.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил архиепископа Пола Галлахера за готовность Библиотеки Ватикана и Апостольского архива на безвозмездной основе предоставить казахстанским ученым возможность изучить исторические материалы. Он также приветствовал сотрудничество Национального научного центра материнства и детства с Ватиканским педиатрическим госпиталем Bambino Gesu.

Касым-Жомарт Токаев еще раз подтвердил приверженность Казахстана межэтническому и межконфессиональному согласию во имя укрепления мира, гармонии и взаимного уважения.

С кем еще встретился Токаев в Ватикане

Фото: akorda.kz

В завершение разговора глава государства пригласил руководство Святого Престола принять участие в очередном Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

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Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ватикан, где встретится с главой Католической церкви Папой Франциском.

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