Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня

Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня Фото: Zakon.kz
В Алматы угрозы схода повторного оползня нет. Об этом 8 февраля 2024 года заявили в городском департаменте по ЧС, сообщает Zakon.kz.

В Медеуском районе Алматы работает специальная комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, "Казселезащиты", акимата города. Главная цель – обследование территории склона на предмет безопасности и устойчивости.

"По состоянию на 15:00 8 февраля комиссия по итогам проведенного обследования склона заключила, что опасности, в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет. Так, по оценкам специалистов, 8 февраля свыше 3000 куб. м оплывины сошло. Дополнительно 300-400 куб. м свободной массы имеется в верхней части, которая силами специалистов в настоящее время подвергается очистке и параллельному безопасному спуску".Пресс-служба ДЧС Алматы

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, членами комиссии продолжается работа по установлению причин произошедшего.

Как ранее отмечал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин, имеется несколько вероятных причин схода оплывины на дома. Так, по версии ДЧС Алматы, одна из предварительных причин произошедшего – это переувлажнение грунта по причинам техногенного характера. По линии "Казселезащиты" имеются предположения о том, что одна из причин – это подземная водопроводная труба, построенная хозяйственным способом жителями верхней линии домов. Наряду с этим среди возможных версий – неправильно установленная труба ливневой канализации жителями верхней линии домов, а также септики, которые обеспечивают сброс жидкости в обрыв в горной местности.

"Однако расследование продолжается. Комиссией в настоящее время все возможные факторы детально изучаются. По итогам расследования о результатах работы комиссии будет предоставлена соответствующая информация. Просим доверять официальным данным".Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее стало известно, что алматинцы массово обращались за помощью к психологам после схода оползня.

Материал по теме

Оползень в Алматы: полиция завела уголовное дело

Все новости о сходе оползня в Алматы можете прочитать здесь.

Читайте также

Какой штамм коронавируса циркулирует в Казахстане
Какой штамм коронавируса циркулирует в Казахстане и насколько он опасен
рост заболеваемости коронавирусом
Будут ли вводить ограничения в Казахстане из-за роста заболеваемости коронавирусом
Аким Астаны выступил с важным обращением к горожанам
Буран в Астане: аким выступил с важным обращением
Динара Халдарова
Алматы Оползень в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: