В Британии семейная пара нашла редкую древнеримскую статую

Археологи-любители Дилис Квинлан и ее муж Джим откопали рельеф, изображающий богиню Викторию. Древнеримский рельеф лежал в куче камней над бывшими казармами пехотинцев у вала Адриана, сообщает Zakon.kz.

Особую ценность находке придает место, что ее нашли в Виндоланде. Этот населенный пункт известен тем, что в 1973 году там нашли деревянные таблички с личной перепиской римских солдат, пишет The Guardian.

Новый артефакт будет выставлен в музее Виндоланды в 2026 году.

"По словам директора раскопок доктора Эндрю Бирли, 47-сантиметровый рельеф, датируемый примерно 213 годом нашей эры, символизировал окончание Северных войн и украшал монументальную арку", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в районе немецкого Штутгарта археологи обнаружили кладбище лошадей времен Римской империи.