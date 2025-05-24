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Мир

Великобритания введет химическую кастрацию для некоторых сексуальных преступников

Заключенный, тюрьма, роба, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 08:33 Фото: pexels
Британское правительство планирует начать использовать лекарственные препараты для подавления полового влечения у лиц, совершивших сексуальные преступления, чтобы освободить места в тюрьмах, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 22 мая министр юстиции Шабана Махмуд сообщила, что так называемая химическая кастрация будет применяться в 20 тюрьмах в двух регионах Великобритании. Возможно, ее сделают обязательной.

В обзоре подчеркивается, что такое лечение не будет актуальным для некоторых сексуальных преступников, таких как насильники, движимые жаждой власти и контроля, а не сексуальной озабоченностью.

Исследования показывают, что химическая кастрация может привести к снижению повторных правонарушений на 60%. В Германии и Дании она применялась на добровольной основе, а в Польше – в обязательном порядке для некоторых правонарушителей.

За последние 30 лет численность заключенных в Англии и Уэльсе удвоилась и достигла почти 90 тысяч. Это отчасти обусловлено тем, что на фоне ужесточения борьбы с преступностью выносят более длительные сроки заключения.

А ранее сообщалось, что вечером 23 мая на центральном вокзале Гамбурга произошла резня, есть пострадавшие.

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Аксинья Титова
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