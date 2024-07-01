На отклонения в сексуальном поведении будут проверять преступников в Казахстане

Официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге 1 июля рассказал о введении в Казахстане судебно-сексологической экспертизы. Она позволит выявлять отклонения в сексуальном развитии лиц, подозреваемых в совершений преступлений против половой неприкосновенности, сообщает Zakon.kz.

Талгат Уали сообщил, что решение о введении такого вида экспертизы принято по результатам анализа международного опыта, а также ввиду того, что возросло количество преступлений против личности человека, в том числе сексуального характера.

"Предметом исследования в судебно-сексологической экспертизе являются закономерности и особенности формирования полоролевых функций и осуществления сексуальной активности, имеющие юридическое значение и влекущие определенные правовые последствия. В рамках проведения экспертизы будут задаваться вопросы, по которым составляется психологический портрет человека. С целью выяснение отклонения в сексуальном/психосексуальном развитии и как они выражаются. Наблюдается ли какое-либо патологическое влечение в половой сфере. Нуждается ли человек в химические кастрации", – пояснил он.

Для реализации данного проекта три судебных эксперта Научно-практического центра судебных экспертиз прошли обучение в Республике Беларусь и в настоящее время разрабатывается методика по виду "Судебно-сексологическая экспертиза".

Берик Уали сообщил, что новый вид исследования планируется ввести до конца 2024 года. И она будет проводиться по запросу следователей в отношении тех, кто подозревается в совершении сексуальных преступлений, в форме вопросов и ответов.

5 февраля 2024 года депутат Елнур Бейсенбаев предложил ввести хирургическую кастрацию для педофилов.