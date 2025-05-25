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Мир

Хот-доги под солнцем: в Исландии потребление фастфуда удваивается в хорошую погоду

В Исландии хот-доги пользуются популярность в теплую погоду, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 08:20 Фото: pixabay
В Исландии в солнечную погоду набирает обороты сезон хот-догов, сообщает Zakon.kz.

О ситуации с сезонным потеплением и хот-догами в Исландии пишет местное издание RUV. Со слов генерального директора исландского кооператива мясопереработчиков Sláturfélag Suðurlands Стейнтура Скуласона, продажи сосисок удваиваются в солнечные дни.

"Погода оказывает огромное влияние на спрос. Как только в выходные пошел дождь – люди начали есть что-то другое", – поделился он наблюдениями.

Оказалось, что главные фанаты хот-догов на гриле – это дети. И в последние дни рекордно теплой для Исландии весны сосиски стали настоящим "национальным блюдом".

Но не все разделяют этот энтузиазм. Диетолог Гейр Гуннар Маркуссон называет хот-доги "поддельной едой" и критикует массовое потребление сосисок на семейных ужинах.

"Мне больно видеть, как люди кормят детей хот-догами на ужин. В них всего 65% мяса", – утверждает диетолог.

Между тем кооператив мясопереработчиков Sláturfélag Suðurlands контролирует от 70 до 80% рынка хот-догов в Исландии и позиции сдавать не собирается. А пока погода бьет рекорды, сосиски продолжат плавиться на грилях по всей стране. Например, в городе Эгильсстадире зафиксирован новый максимум мая – 28,5°C.

Недавно канадская бегунья выиграла ультрамарафон, одновременно кормя грудную дочь.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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