"Светится как новогодняя елка": события на Солнце несут угрозу Земле

Начавшаяся в минувшие выходные, 27-28 сентября, солнечная активность набирает обороты. И есть риски, что для Земли это не останется незамеченным, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН 29 сентября рассказали, что в настоящее время на восточном (левом) крае Солнца наблюдается быстрое формирование новых групп пятен и регистрируется связанное с этим усиление напряженности магнитного поля.

"Происходящий рост энерговыделения наблюдается, по сути, уже "невооруженным глазом": на поступающих изображениях вся северо-восточная часть Солнца светится как новогодняя елка. С утра здесь была зарегистрирована еще одна крупная вспышка уровня M3.6 – вторая по силе в текущем всплеске. Во всех случаях, и при вчерашнем и при сегодняшнем событии, наблюдались выбросы плазмы в плоскости расположения планет. По новому взрыву результаты пока отсутствуют, но почти наверняка вывод также будет отрицательный – активные центры пока еще слишком сильно смещены к краю Солнца, и плазма отсюда должна лететь заметно вбок", – рассуждают эксперты.

С точки зрения влияния на Землю риски пока – на умеренном уровне.

"Начало воздействия на планету, по расчетам, станет возможно с завтрашнего дня. Крупные события высшего балла X способны задевать планету даже с текущей удаленной локации, но их вероятность все еще оценивается как низкая", – резюмировали в лаборатории.

28 сентября на Солнце произошла вспышка класса M6.4. Событие является крупнейшим с 19 июня 2025 года. Взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца, об усилении которой сообщалось 27 сентября.

Бразильские ученые провели исследование, чтобы понять, имеют ли магнитные бури влияние на здоровье людей, и нашли связь с сердечными приступами.