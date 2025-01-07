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Мир

В Северной Корее запретили хот-доги и ужесточили наказание за развод

хот-дог, фастфуд, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 14:48 Фото: pixabay
Ким Чен Ын запретил жителям Северной Кореи есть хот-доги и еще одно уличное южнокорейское блюдо. Кроме этого, он приказал наказывать тех, кто разводится, сообщает Zakon.kz.

По информации DailyMail, 40-летний глава Северной Кореи утверждает, что хот-дог – "слишком западное" блюдо. Теперь продажа этого популярного фаст-фуда будет считаться актом государственной измены.

Под запретом в стране оказалось и южнокорейское острое блюдо будае-джиге, которое стало популярным в Северной Корее с 2017 года.

Ким Чен Ын также приказал отправлять пары, которые разводятся, в трудовые лагеря на шесть месяцев. Ранее таким образом наказывали того, кто первым решил растрогнуть брак.

В ноябре 2024 года стало известно, что Ким Чен Ын наращивает военный потенциал на случай вероятного военного конфликта. Лидер Северной Кореи призвал армию страны повысить боеспособность после того, как Пхеньян отправил в Россию тысячи военнослужащих.

Андрей Дюсупов
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