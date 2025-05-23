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Спорт

Канадская бегунья выиграла ультрамарафон, одновременно кормя грудную дочь

Ультрамарафон Великобритании Ultra-Trail Snowdoni, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 21:44 Фото: Instagram/peigneeverticale
На днях канадская бегунья по пересеченной местности Стефани Кейс выиграла 100-километровый ультрамарафон Великобритании Ultra-Trail Snowdonia, делая остановки для кормления дочери-грудничка, сообщает Zakon.kz.

По профессии Кейс – юрист в области прав человека, работающая в ООН. Она потеряла свой высокий статус в спорте после трехлетнего перерыва. Ей пришлось пережить несколько выкидышей и неудачные попытки ЭКО, пишет ABC Net.

Фото: Instagram/peigneeverticale

Дочка родилась в ноябре 2024 года и Стефани надеялась своим примером вдохновить других женщин не отказываться от больших целей.

"У тебя уже есть вся храбрость, чтобы преодолевать невозможное", – написала она в соцсетях.

Во время гонки ее поддерживал возлюбленный Джон Робертс, который встречал ее с дочерью на станциях питания. Малышка ела одновременно с мамой.

Фото: Instagram/peigneeverticale

"Каждый раз сердце разрывалось, когда я оставляла Пеппер на пункте. Но я хотела показать ей и себе, какими сильными могут быть мамы-бегуньи", – рассказала Стефани.

Через 16 часов 53 минуты и 22 секунды она пересекла финишную черту, неожиданно став победительницей. На четыре минуты она опередила ближайшую соперницу, британку Лорен Грэм.

"Мне повезло, что я физически в порядке после родов. Хотя это потребовало работы с тазовым дном. У многих все иначе. И давайте честно: после 95 км, когда началась рвота, я полностью потеряла контроль над мочевым пузырем", – поделилась бегунья.

Фото: Instagram/peigneeverticale

46 дней понадобилось шахматному королю Магнуса Карлсену, чтобы сыграть вничью со 140 тыс. соперниками.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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