Гигантский хот-дог ко Дню Независимости из Приозерска попал в Книгу рекордов

Повара из города Приозерска установили новый рекорд Гиннесса. Они изготовили 36-метровый хот-дог в честь Дня Независимости, сообщает Zakon.kz.

К установлению рекорда девять поваров из Приозерска готовились четыре дня. На сам процесс изготовления самого длинного в стране хот-дога у них ушло четыре часа.

Фото предоставили организаторы

"Мы любим удивлять наших горожан. В прошлом году мы подарили им к Новому году красивую елку из автомашин. Мы выстроили их в форме елки и запечатлели с высоты птичьего полета. В этом году решили попробовать приготовить что-нибудь съестное. Мы знаем, что в Астане в 2023 году изготовили 31-метровый хот-дог и нам захотелось сделать такой же, но больше. Мы хотели сделать 33-метровый, в честь 33-летия независимости страны. Но по факту у нас получилось больше", – рассказал организатор кулинарного проекта Диас Диколаев.

На изготовление хот-дога повара потратили 27 килограммов муки, 15 килограммов куриного фарша для сосисок, 17 литров соленых огурцов, 15 килограммов сыра и по четыре килограмма кетчупа, горчицы и сырного соуса.

Фото предоставлено организаторами

"Также у нас ушло два килограмма панировочного лука и 240 пластинок сыра отечественного производства. Все ингредиенты были тщательно соединены, чтобы создать этот кулинарный шедевр. Самым сложным было рассчитать продукты на нужную длину готового хот-дога, ведь продукты в процессе приготовления могли ужариться. Но наши повара справились. Чтобы зафиксировать длину нашего хот-дога, мы пригласили представителя казахстанской Книги рекордов Гиннесса. Он все тщательно проверил, снимал на фото и видео, после чего зафиксировал, что длина нашего хот-дога 36 метров. Хотя мы хотели сделать всего 33, но получилось больше", – поделился Диас.

Фото предоставлено организаторами

Гигантским хот-догом организаторы накормили 130 человек. Порции всем достались не маленькие.

"Можно было им накормить и 180 человек при желании. Он получился очень вкусным и сытным. Это наш первый опыт, и поэтому мы особо не экспериментировали. В будущем мы намерены установить новый рекорд, возможно, испечем гигантский шелпек или баурсак. Так мы хотим порадовать наших горожан и поздравить всех казахстанцев с Днем Независимости", – добавил организатор проекта.

Фото предоставлено организаторами

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана вошли столичные школьники. Более 3 тысяч юных домбристов одновременно исполнили кюй Курмангазы "Балбырауын". Масштабное мероприятие "Нағыз қазақ – домбыра" прошло в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan. В нем приняли участие дети, посещающие столичные кружки домбры.

Также в Книгу рекордов Гиннесса попала монетная пирамида школьников Алматы. Рекорд заключается в том, что школьники и учителя собрали пирамиду из 15 тыс. монет номиналом 50 тенге. На ее построение ушло около двух недель.