Происшествия

Пропавший иностранец найден мертвым в горах области Абай

турист погиб в горах области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 22:04 Фото: freepik
В горах области Абай нашли тело пропавшего туриста. Предположительно, 33-летний иностранец сорвался со скалы и мгновенно погиб, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, трагедия произошла возле села Барлыкарасан в Маканчинском районе. Гражданин Узбекистана ушел в горы пять дней назад и не вернулся. Сначала его пытался найти знакомый, но через три дня все-таки сообщили в полицию. В поисках задействовали больше 90 человек – полицейских, пограничников, спасателей, а также инспекторов по охране природы.

В итоге мужчину обнаружили мертвым. Известно, что он приехал на отдых и санаторное лечение.

"Тело мужчины было обнаружено у подножья скального обрыва. Предварительно, произошел несчастный случай". Начальник отдела полиции Маканчинского района ДП области Абай Адиль Ковнашаров

Ранее сообщалось, что акула откусила ногу туристу во время медового месяца на Мальдивах.

