Пропавший иностранец найден мертвым в горах области Абай
Фото: freepik
В горах области Абай нашли тело пропавшего туриста. Предположительно, 33-летний иностранец сорвался со скалы и мгновенно погиб, сообщает Zakon.kz.
По информации КТК, трагедия произошла возле села Барлыкарасан в Маканчинском районе. Гражданин Узбекистана ушел в горы пять дней назад и не вернулся. Сначала его пытался найти знакомый, но через три дня все-таки сообщили в полицию. В поисках задействовали больше 90 человек – полицейских, пограничников, спасателей, а также инспекторов по охране природы.
В итоге мужчину обнаружили мертвым. Известно, что он приехал на отдых и санаторное лечение.
"Тело мужчины было обнаружено у подножья скального обрыва. Предварительно, произошел несчастный случай". Начальник отдела полиции Маканчинского района ДП области Абай Адиль Ковнашаров
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript