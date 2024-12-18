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Спорт

На ЧМ-2034 по футболу в Саудовской Аравии не будет алкоголя

Футбол Без Алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:28 Фото: pexels
Через 10 лет на мировом футбольном первенстве в Саудовской Аравии запретят употребление алкогольных напитков на месте проведения соревнований, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, во время проведения ЧМ-2034 на стадионах не будут продавать пиво. По поводу реализации алкогольных напитков в фан-зонах, отелях и других местах пока вопрос на данный момент остается открытым.

По сведениям источника, Международная федерация футбол (FIFA) не планирует вести серьезных переговоров с властями Саудовской Аравии о смягчении законов, которая запрещает продажу алкоголя на территории страны.

Футбол ЧМ-2034 Без Алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:28

Фото: wikimedia

FIFA имеет опыт ЧМ-2022, когда катарцы отменили достигнутую ранее договоренность о разрешении продажи алкогольных напитков на стадионах в период турнира. В результате организация выплатила 40 млн фунтов компенсации одному из партнеров.

Футбол Без Алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:28

Фото: Zakon.kz

Сейчас в Саудовской Аравии введен запрет на продажу спиртного. Исключением являются дипломаты-немусульмане, для которых открыт единственный бутик в Эр-Рияде, чтобы они не завозили контрабандой алкоголь в страну.

11 декабря было официально объявлено о проведении ЧМ-2034 по футболу в Саудовской Аравии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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