Спорт

Саудовская Аравия бесплатно раздает билеты на чемпионат мира

Чемпионат мира по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 04:34 Фото: Instagram/fifaworldcup
Федерация футбола Саудовской Аравии учредила бесплатную раздачу билетов на матчи чемпионата мира для своих болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом проинформировали на странице посольства Саудовской Аравии в США. Решение приняли на фоне опасений Международной федерации футбола (ФИФА) насчет низкой посещаемости.

"Начинается обратный отсчет до чемпионата мира по футболу. По этому случаю Федерация футбола Саудовской Аравии предлагает бесплатные билеты для болельщиков сборной Саудовской Аравии, находящихся в США. С тебя присутствие, с нас билеты", – говорится в сообщении организации.

Чемпионат мира-2026 пройдет в период с 11 июня по 19 июля. Матчи состоятся на стадионах сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Цена билетов на игры варьируется от 100 долларов до 6 370 долларов.

Ранее сборная Мексики объявила свой состав на ЧМ-2026 по футболу.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
