На ЧМ-2034 по футболу в Саудовской Аравии не будет алкоголя

Организаторы футбольного мундиаля 2034 года, который, скорее всего, пройдет в Саудовской Аравии, изначально объявили, что не будет продавать алкогольные напитки на турнире, сообщает Zakon.kz.

Как известно, Саудовская Аравия – единственный кандидат на проведение ЧМ-2034. Официально эту новость должны объявить на конгрессе ФИФА 11 декабря этого года.

По законам этой арабской страны там запрещено употреблять алкоголь. И как отмечает Sky Sports, организаторы будущего мундиаля не пойдут на различные уступки и ограничения.

"Провели более сотни спортивных мероприятий без алкоголя, где гостями были три миллиона болельщиков со всего мира. Они отлично провели время и открыли для себя то, что может предложить наша страна, это – развлечения, искусство, музыку, культуру и наследие". Руководитель заявочной комиссии ЧМ-2034 Хаммад аль-Балави

Будущий футбольный мундиаль через 10 лет в Саудовской Аравии может пройти в зимние месяцы, наподобие турнира в Катаре.

"Это будет решение ФИФА с конфедерациями, лигами и футбольными ассоциациями. Мы со своей стороны примем участие в этом обсуждении как наступит время. Готовы принять гостей, когда нам дадут эту возможность". Заявление Хаммад аль-Балави

ЧМ-2034 года станет первым в истории турниром с участием 48 сборных, которые будут играть только в одной стране.

В конце июля текущего года власти Саудовской Аравии официально подали заявку на проведение мирового первенства 2034 года и на данный час являются единственным претендентом на это мероприятие.

Правительство этой арабской страны планирует построит новый город для проведения ЧМ-2034 по футболу.