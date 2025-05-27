Снег выпал в приграничных с Казахстаном районах России

За пять дней до лета, 27 мая 2025 года, приграничный с Казахстаном Алтайский край России накрыло снегом, сообщает Zakon.kz.

Снег прошел и в других районах Сибири.

Зима вернулась в Барнаул, Заринск, Тальменский, Мамонтовский, Родинский, Каменский районы.

Метель накрыла трассу Барнаул – Новосибирск.

В селах Уймень, Ябоган и Усть-Кан Республики Алтай тоже выпал снег.

Снег 27 мая пошел и в Новосибирской, Томской областях.

В Алтайском гидрометцентре на 27-29 мая прогнозировали заморозки до -3 градусов. В северных и предгорных районах не исключали мокрого снега.

Согласно прогнозу синоптиков "Казгидромета", с 27 по 29 мая 2025 года страну одновременно накроют заморозки и сильная жара.