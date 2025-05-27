Гигантское судно для одной единственной цели создал Китай

Китай строит первое в мире судно, предназначенное исключительно для выращивания лосося. Его планируют передать заказчику в июне, сообщает Zakon.kz.

Судно Su Hai №1, длиной почти 250 метров, построено на верфи Huangpu Wenchong Shipyard в Гуанчжоу. Стоимость проекта составляет 600 млн юаней (около 83,6 млн долларов США). Как сообщает владелец судна – компания Jiangsu Lianshen Marine Technology, – ежегодный объем производства лосося на нем может достигать 8 000 тонн.

"Это важная веха в высококачественном развитии современной морской рыбной промышленности Китая, которая указывает на существенное снижение зависимости внутреннего рынка от импорта охлажденного лосося", – заявили в компании.

В отличие от традиционных морских сетчатых ферм, судно может быстро перемещаться в более безопасные воды, чтобы избежать неблагоприятных условий, таких как тайфуны или вредоносные водорослевые цветения. Кроме того, оно оборудовано обрабатывающим комплексом, способным поставлять свежего переработанного лосося на внутренний рынок в течение всего 24 часов.

По информации компании, судно Su Hai №1 в настоящее время проходит наладку на верфи после пробного рейса, который состоялся в конце апреля. Первый улов лосося планируется собрать в следующем году.

Размещение этого судна в Желтом море поможет удовлетворить растущий спрос китайских потребителей на лосося, более 80% которого сейчас покрывается за счет импорта. В 2023 году Китай импортировал более 100 000 тонн лосося, в основном из Норвегии и Чили. Согласно данным, представленным в марте на Североатлантическом форуме по морепродуктам, ожидается, что объем импорта превысит 200 000 тонн к 2030 году.

Ранее стало известно, что Казахстан будет экспортировать в Китай мясо птицы и продукты птицеводства.