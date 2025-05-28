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Мир

В Японии запретили называть детей необычными именами

Письменность, руки, девушка, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 06:28 Фото: pexels
Родители в Японии потеряют свободу в выборе имен для своих детей после того, как на этой неделе ввели новые правила произношения иероглифов кандзи, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, необычные имена японских детей создают административную головную боль для местных властей, а в некоторых случаях и вызывают насмешки со стороны одноклассников.

Хотя поправки к закону о семейном реестре не запрещают использование кандзи (китайских иероглифов в японской письменности), родители обязаны информировать местные органы власти о фонетическом прочтении этих слов, чтобы попытаться исключить необычное или спорное произношение.

Споры по поводу таких имен не утихают с 1990-х годов и были вызваны ростом популярности прозвищ, основанных на нетрадиционных прочтениях кандзи.

Родителей критиковали за то, что они называли своих детей в честь известных персонажей или брендов:

Пикачу, известный покемон, Наики (Nike), Дайя (Бриллиант), Пу (как в Винни-Пухе) и Китти, в честь вымышленной кошки Китти Чан. Другие попали в заголовки газет из-за своей предполагаемой дерзости – Одзисама (Принц) и Акума (Дьявол).

Сейко Хасимото, бывшая олимпийская конькобежка и велогонщица из Японии, которая позже возглавила оргкомитет Токио-2020, вызвала переполох, когда назвала своих сыновей Гиришия (Греция) и Торино (Турин), потому что они родились в год проведения летних и зимних Олимпийских игр в этих местах.

Ранее сообщалось, что туристы массово отказываются от поездок в Японию из-за пророчества в книге.

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Аксинья Титова
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