В Японии запретили называть детей необычными именами
По информации The Guardian, необычные имена японских детей создают административную головную боль для местных властей, а в некоторых случаях и вызывают насмешки со стороны одноклассников.
Хотя поправки к закону о семейном реестре не запрещают использование кандзи (китайских иероглифов в японской письменности), родители обязаны информировать местные органы власти о фонетическом прочтении этих слов, чтобы попытаться исключить необычное или спорное произношение.
Споры по поводу таких имен не утихают с 1990-х годов и были вызваны ростом популярности прозвищ, основанных на нетрадиционных прочтениях кандзи.
Родителей критиковали за то, что они называли своих детей в честь известных персонажей или брендов:
Пикачу, известный покемон, Наики (Nike), Дайя (Бриллиант), Пу (как в Винни-Пухе) и Китти, в честь вымышленной кошки Китти Чан. Другие попали в заголовки газет из-за своей предполагаемой дерзости – Одзисама (Принц) и Акума (Дьявол).
Сейко Хасимото, бывшая олимпийская конькобежка и велогонщица из Японии, которая позже возглавила оргкомитет Токио-2020, вызвала переполох, когда назвала своих сыновей Гиришия (Греция) и Торино (Турин), потому что они родились в год проведения летних и зимних Олимпийских игр в этих местах.
Ранее сообщалось, что туристы массово отказываются от поездок в Японию из-за пророчества в книге.