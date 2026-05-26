Израиль атаковал одного из лидеров ХАМАС в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о нанесении удара по новому лидеру военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеду Одеху, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

"Мы только что ликвидировали в Газе Мохаммеда Дейфа – лидера военного крыла ХАМАС и одного из архитекторов резни 7 октября. Мы доберемся до всех", – написал Нетаньяху.

Отметим, что глава израильского правительства не уточнил результаты операции и не сообщил о состоянии Одеха после удара.

תקפנו עכשיו בעזה את מוחמד עודה - מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר. אנחנו נגיע לכולם — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 26, 2026

Ранее СМИ сообщили о планах Израиля возобновить боевые действия против Ирана.