Что известно о переговорах России и Украины в Турции

В Стамбуле завершились первые за три года переговоры делегаций России и Украины, сообщает Zakon.kz.

Как пишут иностранные СМИ, встреча длилась около двух часов.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.

"В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек", – сказал Мединский.

По его словам, Россия готова продолжать переговоры. Более того, он рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского.

"Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению", – отметил Мединский.

Также он сообщил, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня.



Между тем президент Украины Владимир Зеленский высказался о сложившейся ситуации в Telegram.

"На этой неделе у нас был реальный шанс сделать важные шаги к завершению этой войны, если бы только Путин не испугался приехать в Турцию. Я был вчера в Анкаре – и благодарю за участие и прием президента Эрдогана – и был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле. И не просто для встречи, а чтобы решить все важные вопросы, по моему мнению. Но он не согласился ни на что. Я имею в виду Путина. Очевидно, что российская делегация, прибывшая в Стамбул, очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это, я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул – хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить!" – написал Зеленский.

Отметим, что состав делегации России для переговоров с Украиной утвердил президент РФ Владимир Путин. Он подписал соответствующее распоряжение. Ознакомиться с именами представителей России можно здесь.

Также Зеленский заявил, что Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны.

"Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия. В течение дня я буду информировать всех о том, что происходит в Стамбуле, и есть ли шанс, что российская делегация предпримет реальные шаги", – резюмировал глава Украины.

Также министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в СМИ, что их сторона обсуждала прежде всего прекращение огня.

Днем 11 мая глава Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах. Он назвал эту новость хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий. Позже Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины. Также Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.

