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Мир

Сход ледника в Швейцарии похоронил целую деревню

Природа, трава, небо, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 06:57 Фото: pexels
Швейцарская деревня Блаттен, расположенная в кантоне Вале, оказалась уничтожена из-за схода ледника Берч. 28 мая стихия обрушилась на поселение, полностью скрыв его под глыбой льда, камней и снега, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, о надвигающемся бедствии местные власти предупредили жителей заранее. За несколько дней до катастрофы 300 человек были эвакуированы.

Благодаря этому, по предварительным данным, удалось избежать жертв и пострадавших. Но один человек все же пропал без вести. Его судьба неизвестна. 

По оценке специалистов, от ледника откололось более 3,5 млн кубометров породы, освободив энергию, эквивалентную давлению в 9 млн тонн. Мощная сила удара буквально стерла деревню с поверхности земли.

Начальник Службы по чрезвычайным ситуациям Рафаэль Майораз предупредил о дополнительной угрозе: в результате обвала образовалось ледниковое озеро, которое продолжает увеличиваться в объеме. Существует риск затоплений и новых разрушений.

Ранее мы сообщали, что пятеро лыжников были найдены мертвыми на швейцарской горе.

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Аксинья Титова
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