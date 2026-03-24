Наука и технологии

Разрушение ледника Судного дня начало ускоряться – ученые

Ускорилось разрушение ледника Судного дня, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 13:44
Ученые снова заговорили о леднике Судного дня. Глыба льда стала разрушаться быстрее, чем раньше, сообщает Zakon.kz.

Ученые считают, что антарктический ледник Туэйтса, который еще называют ледником Судного дня, к 2067 году будет терять столько же массы в год, сколько теряет сейчас весь ледяной покров Антарктики. В дальнейшем это может привести к росту уровня Мирового океана и изменению береговых линий. В причинах и возможных последствиях разбиралось издание "Известия".

Риск обрушения и таяния ледника Туэйтса вызван не только смещением и истончением его "языка" под воздействием теплых течений, но и разрушением основания, которое размывается теми же течениями.

Исследователи обнаружили: основание глетчера сдвигается в глубь материка, что приведет к сползанию еще больших массивов льда в море и повышению уровня воды в Мировом океане.

Изменения ледника прогнозируются с помощью компьютерного моделирования, но выводы неоднозначны. Если раньше ученые предполагали, что ледник Судного дня может растаять в течение десятилетий, то теперь считают, что на это уйдут столетия. Однако утверждать никто не берется.

Ранее эксперты писали: разрушение ледников связано с деятельностью человека и выбросом парниковых газов. А последние исследования показали, что разрушение Туэйтса могло быть вызвано и геологической активностью в земной коре.

Несмотря на то что не все прогнозы ученых, изучавших ледник Судного дня, оказались достоверными, научное сообщество встревожено изменениями, происходящими в Антарктике. Команды зарубежных университетов инициировали проектирование строительства гибкой подводной стены, которая защитит ледник Туэйтса от теплых подводных течений. Таким образом инициаторы проекта рассчитывают выиграть время до того момента, когда глобальные усилия по снижению выбросов дадут эффект.

Ранее ученые заявляли, что ледник "Судного дня" угрожает всему человечеству.

Денис Брагин
Читайте также
Гигантский ледник "Судного дня" угрожает планете потопом
16:33, 06 ноября 2024
Гигантский ледник "Судного дня" угрожает планете потопом
80 млрд долларов или изменение карты мира: ученые бьют тревогу из-за ледника "Судного дня"
14:39, 17 февраля 2026
80 млрд долларов или изменение карты мира: ученые бьют тревогу из-за ледника "Судного дня"
Ученый объяснил, почему ледник размером с Великобританию угрожает планете
00:01, 08 января 2026
Ученый объяснил, почему ледник размером с Великобританию угрожает планете
Читайте также
Громкое возвращение: стала известна дата боя Конора Макгрегора
14:22, Сегодня
Громкое возвращение: стала известна дата боя Конора Макгрегора
Рыбакина столкнётся с большими трудностями в матче за полуфинал на Miami Open
13:52, Сегодня
Рыбакина столкнётся с большими трудностями в матче за полуфинал на Miami Open
Знаменитый футболист "Кайрата" решил завершить карьеру игрока
13:26, Сегодня
Знаменитый футболист "Кайрата" решил завершить карьеру игрока
Уволенный из "Актобе" болгарский тренер останется в Казахстане
13:08, Сегодня
Уволенный из "Актобе" болгарский тренер останется в Казахстане
