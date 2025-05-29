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Мир

Жителям Нью-Йорка позволят получать зарплату биткоинами и оплачивать ими коммуналку

Биткоины, руки, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 07:35 Фото: pexels
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что власти города дадут возможность горожанам получать зарплату и оплачивать коммунальные услуги при помощи биткоинов, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, Адамс добавил, что власти мегаполиса проведут оценку возможных вариантов использования биткоина на своем уровне, а затем начнут сотрудничать с властями штата и федеральным правительством.

"Есть некоторые вещи, которые мы могли бы сделать в городе. Нам не нужно никакого федерального регулирования. Мы могли бы позволить людям оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью биткоинов. Мы могли бы позволить людям получать зарплату в биткоинах… Есть вещи, которые мы могли бы сделать прямо сейчас, и мы собираемся делать", – сказал он на полях конференции Bitcoin 2025 в городе Лас-Вегас в штате Невада.

Мэр пояснил, что для этих целей у них есть хороший партнер на федеральном уровне.

Ранее мы сообщали о том, как изменились цены криптовалют 26 мая.

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Аксинья Титова
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