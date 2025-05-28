Сексуальное рабство школьницы в Кызылорде: полиция обещает заняться и "клиентами"
Журналисты поинтересовались, почему не наказаны те, кто пользовался ее услугами. Хотя ранее в МВД говорили, что их также накажут.
Санжар Адилов напомнил, что ряд приговоров по данному делу уже озвучен.
"Еще два уголовных дела у нас в производстве. По тем доводам, которые вы сказали, будут проведены проверки. Эта ситуация у нас будет до конца проверена и отработана в рамках продолжающихся расследований. По ним мы обязательно дадим правовую оценку, потому что еще два уголовных дела у нас расследуются", – добавил он.
Летом 2024 года казахстанцев потрясла история о том, что в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.
4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования на фоне этого скандала.
19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов. 11 ноября 2024 года вынесли первый приговор по этому делу.