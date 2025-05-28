#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.16
580.94
6.39
Общество

Сексуальное рабство школьницы в Кызылорде: полиция обещает заняться и "клиентами"

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 17:15 Фото: pexels
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года рассказал, что будет с теми мужчинами, которых вынуждена была принимать школьница, находившаяся в сексуальном рабстве в Кызылорде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему не наказаны те, кто пользовался ее услугами. Хотя ранее в МВД говорили, что их также накажут.

Санжар Адилов напомнил, что ряд приговоров по данному делу уже озвучен.

"Еще два уголовных дела у нас в производстве. По тем доводам, которые вы сказали, будут проведены проверки. Эта ситуация у нас будет до конца проверена и отработана в рамках продолжающихся расследований. По ним мы обязательно дадим правовую оценку, потому что еще два уголовных дела у нас расследуются", – добавил он.

Летом 2024 года казахстанцев потрясла история о том, что в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования на фоне этого скандала.

19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов. 11 ноября 2024 года вынесли первый приговор по этому делу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Депутат о легализации тонировки автомобилей: Может поступить в бюджет более 50 млрд тенге
Общество
18:32, Сегодня
Депутат о легализации тонировки автомобилей: Может поступить в бюджет более 50 млрд тенге
В Астане прошел исторический съезд Казахстанской федерации шахмат: страна вступает в борьбу за топ-10 в элите
Общество
18:10, Сегодня
В Астане прошел исторический съезд Казахстанской федерации шахмат: страна вступает в борьбу за топ-10 в элите
Названы регионы Казахстана, в которых 29 мая ожидаются заморозки
Общество
17:55, Сегодня
Названы регионы Казахстана, в которых 29 мая ожидаются заморозки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: