Сексуальное рабство школьницы в Кызылорде: полиция обещает заняться и "клиентами"

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года рассказал, что будет с теми мужчинами, которых вынуждена была принимать школьница, находившаяся в сексуальном рабстве в Кызылорде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему не наказаны те, кто пользовался ее услугами. Хотя ранее в МВД говорили, что их также накажут.

Санжар Адилов напомнил, что ряд приговоров по данному делу уже озвучен.

"Еще два уголовных дела у нас в производстве. По тем доводам, которые вы сказали, будут проведены проверки. Эта ситуация у нас будет до конца проверена и отработана в рамках продолжающихся расследований. По ним мы обязательно дадим правовую оценку, потому что еще два уголовных дела у нас расследуются", – добавил он.

Летом 2024 года казахстанцев потрясла история о том, что в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования на фоне этого скандала.

19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов. 11 ноября 2024 года вынесли первый приговор по этому делу.