Северокорейцы пересекают хорошо укрепленную границу с Южной Кореей

3 июля неизвестный северокореец пересек хорошо укрепленную сухопутную границу, разделяющую две Кореи. Сейчас он находится под стражей в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC News, объединенный комитет начальников штабов Юга заявил, что военные идентифицировали и выследили мужчину вблизи центрально-западного участка военной демаркационной линии и провели "операцию", прежде чем задержать его.

Власти планируют расследовать факт пересечения границы, но пока не уточняется, считают ли они этот инцидент попыткой побега. Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что уведомил командование ООН во главе с США об инциденте и не обнаружил никаких непосредственных признаков необычной военной активности со стороны Севера.

В последние месяцы напряженность на границе обострилась, поскольку две Кореи вели психологическую войну в стиле холодной войны: Северная Корея отправляла в сторону Южной тысячи наполненных мусором воздушных шаров, а Южная Корея транслировала антипхеньянскую пропаганду через громкоговорители.

В июне прошлого года северокорейские войска пересекли границу трижды, заставив Южную Корею сделать предупредительные выстрелы. Эксперты предположили, что эти пересечения могли быть случайными, поскольку северокорейские войска устанавливали противотанковые заграждения, мины и проводили другие работы по укреплению пограничной обороны на фоне эскалации напряженности между Кореями.

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