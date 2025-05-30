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Мир

Мать, продавшая дочь за 566 тысяч тенге, проведет остаток жизни в тюрьме

Ребенок, рука, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 16:18 Фото: freepik
Женщина из Южной Африки (ЮАР), продавшая свою шестилетнюю дочь целителю из-за ее светлой кожи и глаз, получила пожизненное заключение. За ребенка мать получила 800 фунтов (более 566 тысяч тенге), сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались три человека: мать со своим другом и их общий знакомый. Суд признал всех троих виновными в похищении и торговле людьми.

Согласно следствию, малышка ушла из дома в феврале 2024 года. С тех пор, как отмечено в публикации издания РБК Life, о ее местонахождении ничего не было известно.

Полицейские искали ребенка, но масштабные поиски не дали результатов. В ходе расследования выяснилось, что мать девочки продала ее традиционному целителю. Девочку хотели заполучить из-за ее "глаз и кожи".

Судья подчеркнул, что не нашел никаких смягчающих обстоятельств. По его словам, поступок был жестоким и хладнокровным.

Помимо пожизненного заключения за торговлю людьми, всем троим назначено еще по десять лет лишения свободы за похищение. Суд также распорядился внести их в национальный реестр лиц, представляющих угрозу детям.

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Ранее стало известно, что четверо казахстанцев отправились на заработки в Таиланд, но стали жертвами группировок, которые занимались торговлей людьми. Их перевезли в Мьянму, где заставили работать в мошеннических колл-центрах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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