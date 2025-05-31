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Мир

Джо Байден заявил о начале лечения на фоне неутешительных прогнозов

Джо Байден начал лечение, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 07:05 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
Экс-президент США Джо Байден заявил о начале лечения от онкологии и отметил, что болезнь не затронула другие органы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Washington Post, политик находится под наблюдением известного хирурга, который сам успешно поборол рак.

"Прогноз хороший. Мы работаем над всем. Все движется вперед, и я чувствую себя хорошо. Все настроены очень оптимистично", – сказал Байден.

Бывший президент также рассказал, что должен принимать конкретный препарат в течение шести недель, позже он перейдет на другой. Он уточнил, что никакие органы не были затронуты болезнью, а его кости крепкие.

Ранее экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил о том, что Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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