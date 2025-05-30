Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе

28 мая Белый дом заявил, что Израиль принял новое предложение США о временном прекращении огня с ХАМАС. Теперь соответствующее решение ожидается и от ХАМАСа, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил ХАМАС предложение о прекращении огня, которое Израиль поддержал и одобрил.

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Пока представители ХАМАС прохладно отреагировали на одобренный Израилем проект, но заявили, что хотят более внимательно изучить предложение, прежде чем давать официальный ответ.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что в Газе устранили лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара.