Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе
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28 мая Белый дом заявил, что Израиль принял новое предложение США о временном прекращении огня с ХАМАС. Теперь соответствующее решение ожидается и от ХАМАСа, сообщает Zakon.kz.
По информации AP, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил ХАМАС предложение о прекращении огня, которое Израиль поддержал и одобрил.
Пока представители ХАМАС прохладно отреагировали на одобренный Израилем проект, но заявили, что хотят более внимательно изучить предложение, прежде чем давать официальный ответ.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что в Газе устранили лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара.
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