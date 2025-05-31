Мужчина напал на фигуры солдат уникальной Терракотовой армии в Китае

В китайском городе Сиань мужчина повредил две фигуры знаменитой Терракотовой армии – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Синьхуа", которое ссылается на управление общественной безопасности района Линьтун, 30-летний мужчина имеет психические отклонения.

"Мужчина по фамилии Сунь во время экскурсии по музейному комплексу перелез через ограждение и прыгнул в одну из ям, где стоят скульптуры воинов. В результате инцидента он повредил две фигуры в доспехах, которые признаны реликвиями второго уровня", – пишет агентство.

Мужчину задержали. После медицинского осмотра выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. Сейчас правоохранительные органы занимаются разбирательством по этому делу.

Терракотовую армию, охранявшую гробницу императора Цинь Шихуанди, нашли в 1974 году. Армия насчитывает тысячи фигур воинов, лошадей и колесниц. В 1987 году археологический памятник включили в список ЮНЕСКО.

Ранее китайский парапланерист чудом выжил после случайного полета над облаками. Изначально он стартовал с высоты около 3000 м в горном хребте Цилянь. Примерно через 20 минут после начала тренировки сильный восходящий поток воздуха поднял его на высоту более 5 тыс. метров.