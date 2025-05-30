Китайский парапланерист чудом выжил после случайного полета над облаками

Китайскому парапланеристу, которого восходящий поток воздуха случайно подбросил на высоту более 8 тыс. метров, запретили заниматься этим видом спорта полгода. Это случилось после того, как видеозапись его приключения стала вирусной, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, сильный восходящий поток воздуха поднял Пэн Юйцзяна на тысячи метров, на высоту, соответствующую Эвересту.

Изначально Пэн Юйцзян стартовал с высоты около 3000 м в горном хребте Цилянь на севере Китая, где он намеревался протестировать новое подержанное оборудование, не совершая при этом полноценный полет. Примерно через 20 минут после начала тренировки сильный восходящий поток воздуха поднял его на высоту более 5 тыс. метров.

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Видео с установленной на Пэне камеры показало, как он находится над облаками и был весь покрыт сосульками. Температура воздуха там упала до -35 градусов.

Власти похвалили Пэна за стойкость, ведь обычный человек не может находиться на высоте 8 тыс. м без кислорода. А он находился в воздухе более часа и поддерживал радиосвязь со своим другом Гу Чжиминем, который все еще находился на земле.

Рекорд, побитый Пэном, не будет официально засчитан, поскольку его полет не был зарегистрирован. Однако его достижение приближено к мировому рекорду в 9946 м, установленному немецкой парапланеристкой Эвой Вишнерской в 2007 году.

Ранее французский альпинист установил новый рекорд скорости восхождения на Монблан.