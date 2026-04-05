#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Мир

В Турции арестовали мэра Бурсы и его семью

Фото: freepik
В Турции в рамках следственных мероприятий по обвинениям в коррупции и взяточничестве, суд арестовал задержанного мэра Бурсы Мустафы Бозбея, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, в городе Бурса задержали в общей сложности 57 человек в качестве подозреваемых.

Среди них – мэр Большого муниципалитета, представляющий Республиканскую народную партию (тур. Cumhuriyet Halk Partisi) Мустафа Бозбей, а также его супруга Седен Бозбей, дочь Сиде Бозбей, а также братья Рамиз и Эртан Бозбей.

После трех дней содержания под контролем в Управлении по борьбе с контрабандой и организованной преступностью 57 подозреваемых передали органам юстиции. Республиканская прокуратура допрашивала подозреваемых около 14 часов.

По итогам процесса дознания в отношении Мустафы Бозбея было направлено ходатайство в суд о об избрании меры пресечения в виде ареста. Другие члены семьи мэра попали под полицейский надзор.

Ранее мы писали о том, что Павел Дуров обратился к россиянам на фоне блокировки Telegram.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Более 30 чиновников в Турции арестовали по делу о коррупции в мэрии Стамбула
01:21, 01 июня 2025
Более 30 чиновников в Турции арестовали по делу о коррупции в мэрии Стамбула
В Турции задержали оппозиционных мэров трех городов
15:57, 05 июля 2025
В Турции задержали оппозиционных мэров трех городов
Арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты
11:46, 24 марта 2025
Арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
00:46, 06 апреля 2026
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
00:10, 06 апреля 2026
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
23:32, 05 апреля 2026
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
23:02, 05 апреля 2026
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: