В Турции арестовали мэра Бурсы и его семью

В Турции в рамках следственных мероприятий по обвинениям в коррупции и взяточничестве, суд арестовал задержанного мэра Бурсы Мустафы Бозбея, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, в городе Бурса задержали в общей сложности 57 человек в качестве подозреваемых.

Среди них – мэр Большого муниципалитета, представляющий Республиканскую народную партию ( тур. Cumhuriyet Halk Partisi ) Мустафа Бозбей, а также его супруга Седен Бозбей, дочь Сиде Бозбей, а также братья Рамиз и Эртан Бозбей.

После трех дней содержания под контролем в Управлении по борьбе с контрабандой и организованной преступностью 57 подозреваемых передали органам юстиции. Республиканская прокуратура допрашивала подозреваемых около 14 часов.

По итогам процесса дознания в отношении Мустафы Бозбея было направлено ходатайство в суд о об избрании меры пресечения в виде ареста. Другие члены семьи мэра попали под полицейский надзор.

Ранее мы писали о том, что Павел Дуров обратился к россиянам на фоне блокировки Telegram.