Землетрясение произошло на западе Турции

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции 4 марта 2024 года сообщило, что в турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,9, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 21:38 по местному времени (23:38 по Астане).

Глубина залегания очага составила 10,44 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.