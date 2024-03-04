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Землетрясение произошло на западе Турции

Землетрясение произошло на западе Турции, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 00:35 Фото: wikimedia
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции 4 марта 2024 года сообщило, что в турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,9, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 21:38 по местному времени (23:38 по Астане). 

Глубина залегания очага составила 10,44 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

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